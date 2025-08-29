Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg heimste der TSV Niederndodeleben am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

TSV Niederndodeleben holt sich knappen Sieg gegen BSV 79 Magdeburg mit 1:0

Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (46. Gottschalk), Frank (84. Schädel), Dreiling (75. K. Husnik), Ahlemann, Nötzold (77. Jebsen), Schott, Lüddeckens, Biermanski, Ferl, K. Husnik (67. Mai)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Nsangou, Hartwig, Horn, Ngou, Wolde, Bansemer (75. Kasper), Klinzmann, Glage, Gröschner, Krüger (74. Bansemer)

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105