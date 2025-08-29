Der Haldensleber SC sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher des Waldstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

In Minute 20 schoss Max Stadler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kenneth Hebekerl den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

59. Minute: Haldensleber SC liegt mit 2:0 vorne

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Hevekerl, Thieke (79. Prokop), H. Ebel, Hebekerl (63. R. Bögelsack), Von Ameln (52. B. Bögelsack), Stadler, Krüger, Mäde, B. Ebel (46. Grabenberg), Zimmermann (42. Wille)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Meyer (62. Piven), Pannier, Niesel (85. Schöneck), Schmitz, Schubert, Englich, Agwu (56. Kowalski), Hotopp, Hoffmann (88. Piontek), Winkler (77. Hartmann)

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67