Fußball-Landesklasse 1: Am Freitag setzte sich der Gastgeber Burger BC 08 I vor 178 Zuschauern gegen den SV 51 Langenapel mit einem überlegenen 6:0 (3:0) durch.

Burg/MTU. 6:0 (3:0) in Burg: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Freitag im Tor der Gäste aus Langenapel untergebracht.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Eddie Siebert (23.) erzielt wurde.

23. Minute: Burger BC 08 I führt mit zwei Toren

Dann konnte Burg einen weiteren Erfolg einsacken. Marc-Andre Jürgen schoss und traf in Minute 42. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege versenkte den Ball in Spielminute 74 per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Bereits zwei Minuten später konnte Teege (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (76.). Mit 6:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Wehrmann (68. Rusche), Schlitte (59. Wegner), Ulrich (46. Kersten), Engel, Thiede (59. Teege), Siebert, Jürgen, Neumann, Grisgraber, Saage (59. Bartel)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Steding, Roloff (74. Hahn), Bromann (46. Afanasew), Schulz (64. Stolz), Neuling (70. Scholze), Meyer, Scheuner, Atah (58. Glaetzer), Roese, Peters

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178