Für den MSC Preussen endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Pleite steckt MSC Preussen gegen SV 1889 Altenweddingen ein: 0:1

Magdeburg/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem MSC Preussen und SV 1889 Altenweddingen. 275 Zuschauer verfolgten das Spiel im Heinrich-Germer-Stadion.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen

MSC Preussen: Ademovic – Norenko, Dervishaj, Kompaniiets, Kulinich, Chebli (68. Haxhiu), Al Mori (32. Farho), Al Mounif (80. Kidw), El Zayat, Jibril, Preuss

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau, Mootz (90. Krause), Schwarz, Selent, Winkelmann, Deike, Rein (60. Junge), Zywotek (90. Thielecke), Krüger (90. Tschepe), Dethlefsen

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275