Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf heimste der Haldensleber SC am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher des Waldstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber besiegten die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Max Stadler (Haldensleber SC) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Haldensleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Kenneth Hebekerl der Torschütze (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Haldensleber SC in Minute 59 2:0 in Führung

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Pascal Pannier den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle-Ammendorf erlangte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Haldensleber haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Mäde, Krüger, H. Ebel, Stadler, Von Ameln (52. B. Bögelsack), Thieke (79. Prokop), Hebekerl (63. R. Bögelsack), Zimmermann (42. Wille), B. Ebel (46. Grabenberg), Hevekerl

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Meyer (62. Piven), Englich, Agwu (56. Kowalski), Niesel (85. Schöneck), Schmitz, Winkler (77. Hartmann), Hotopp, Schubert, Hoffmann (88. Piontek)

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67