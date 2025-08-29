Fußball-Landesklasse 1: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber Burger BC 08 I vor 178 Zuschauern gegen den SV 51 Langenapel mit einem überlegenen 6:0 (3:0) durch.

Burg/MTU. Die Burger haben am Freitag dem Gegner aus Langenapel überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Eddie Siebert der Torschütze (23.).

Minute 23: Burger BC 08 I führt mit zwei Toren

Dann konnte Burg einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. Marc-Andre Jürgen schoss und traf in der 42. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege traf in Minute 74 per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Schon zwei Spielminuten später konnte Teege (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (76.). Mit 6:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Ulrich (46. Kersten), Siebert, Wehrmann (68. Rusche), Grisgraber, Thiede (59. Teege), Schlitte (59. Wegner), Neumann, Engel, Jürgen, Saage (59. Bartel)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roese, Peters, Meyer, Scheuner, Schulz (64. Stolz), Atah (58. Glaetzer), Bromann (46. Afanasew), Roloff (74. Hahn), Neuling (70. Scholze), Steding

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178