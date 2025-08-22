Eine Niederlage für den MSC Preussen besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 0:1 (0:0).

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen MSC Preussen und SV 1889 Altenweddingen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 275 Fußballfans waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der MSC Preussen sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen

MSC Preussen: Ademovic – Chebli (68. Haxhiu), Kulinich, Preuss, Norenko, Jibril, Al Mounif (80. Kidw), Dervishaj, El Zayat, Al Mori (32. Farho), Kompaniiets

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Winkelmann, Krüger (90. Tschepe), Zywotek (90. Thielecke), Rein (60. Junge), Deike, Mootz (90. Krause), Schwarz, Selent, Dethlefsen, Harnau

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275