Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg fuhr der TSV Niederndodeleben am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling (75. K. Husnik), K. Husnik (67. Mai), Lüddeckens, Schott, Nötzold (77. Jebsen), Müller (46. Gottschalk), Biermanski, Ferl, Ahlemann, Frank (84. Schädel)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Nsangou, Horn, Klinzmann, Krüger (74. Bansemer), Gröschner, Ngou, Glage, Wolde, Hartwig, Bansemer (75. Kasper)

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105