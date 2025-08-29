Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg ist gleichauf geendet.

Bruno Weick traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

VfB 1906 Sangerhausen Kopf an Kopf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 63

18 Minuten nach der Pause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erlangen (63.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Sonnenberg (90. Reiber), Husung, Weick, Worch, Wagenhaus (16. Stöhr), Hennig (84. Scholz), Schäffner, Hildebrandt, Kern (69. Schneider), Olbricht

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka, Lange, Weidemeier (46. Pide), Steinbach (88. Kovkrak), Valle Pousa (63. Gerwien), Riemann, Halilaj (63. Bimenyimana), Domitz, Schüler, Gerstner (88. Fadjinou)

Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135