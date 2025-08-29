Ergebnis 2. Spieltag 1:1 – VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg spielen unentschieden
Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.
Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg ist gleichauf geendet.
Bruno Weick traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Sangerhausen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 2
VfB 1906 Sangerhausen Kopf an Kopf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 63
18 Minuten nach der Pause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erlangen (63.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz elf.
Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg
VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Sonnenberg (90. Reiber), Husung, Weick, Worch, Wagenhaus (16. Stöhr), Hennig (84. Scholz), Schäffner, Hildebrandt, Kern (69. Schneider), Olbricht
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka, Lange, Weidemeier (46. Pide), Steinbach (88. Kovkrak), Valle Pousa (63. Gerwien), Riemann, Halilaj (63. Bimenyimana), Domitz, Schüler, Gerstner (88. Fadjinou)
Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135