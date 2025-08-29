Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 6:0 (3:0) fegte die Mannschaft des Burger BC 08 I den SV 51 Langenapel am Freitag vom Platz.

Burg/MTU. Sechsmal hat der Burger BC 08 I am Freitag gegen die Gegner aus Langenapel eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Burger.

Nach 19 Minuten schoss Denis Neumann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Burger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Eddie Siebert der Torschütze (23.).

Burger BC 08 I führt nach 23 Minuten 2:0

Dann konnte Burg einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Marc-Andre Jürgen versenkte den Ball in der 42. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege schoss und traf in der 74. Minute per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Teege (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (76.). Mit 6:0 verließen die Burger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Schlitte (59. Wegner), Ulrich (46. Kersten), Engel, Thiede (59. Teege), Grisgraber, Neumann, Jürgen, Saage (59. Bartel), Wehrmann (68. Rusche), Siebert

SV 51 Langenapel: Schmidt – Neuling (70. Scholze), Atah (58. Glaetzer), Roloff (74. Hahn), Schulz (64. Stolz), Scheuner, Meyer, Peters, Steding, Bromann (46. Afanasew), Roese

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178