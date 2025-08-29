Ergebnis 2. Spieltag Kräftemessen zwischen VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg endet mit Remis 1:1
Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.
Sangerhausen/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und der SV Fortuna Magdeburg mit einem Unentschieden.
Bruno Weick traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Sangerhausen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 2
VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 63
18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erreichen (63.). Die Sangerhäuser haben sich somit Platz elf gesichert.
Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg
VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Olbricht, Worch, Husung, Sonnenberg (90. Reiber), Kern (69. Schneider), Hennig (84. Scholz), Wagenhaus (16. Stöhr), Weick, Schäffner
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier (46. Pide), Lange, Domitz, Riemann, Valle Pousa (63. Gerwien), Steinbach (88. Kovkrak), Schüler, Gerstner (88. Fadjinou), Halilaj (63. Bimenyimana), Kauka
Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135