Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg endet mit Remis 1:1

Sangerhausen/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und der SV Fortuna Magdeburg mit einem Unentschieden.

Bruno Weick traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 63

18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erreichen (63.). Die Sangerhäuser haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Olbricht, Worch, Husung, Sonnenberg (90. Reiber), Kern (69. Schneider), Hennig (84. Scholz), Wagenhaus (16. Stöhr), Weick, Schäffner

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier (46. Pide), Lange, Domitz, Riemann, Valle Pousa (63. Gerwien), Steinbach (88. Kovkrak), Schüler, Gerstner (88. Fadjinou), Halilaj (63. Bimenyimana), Kauka

Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135