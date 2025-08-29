Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg ist gleichauf geendet.

Bruno Weick (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

VfB 1906 Sangerhausen Kopf an Kopf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 63

18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erlangen (63.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Sonnenberg (90. Reiber), Wagenhaus (16. Stöhr), Kern (69. Schneider), Olbricht, Hildebrandt, Husung, Weick, Hennig (84. Scholz), Schäffner, Worch

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Riemann, Halilaj (63. Bimenyimana), Kauka, Schüler, Steinbach (88. Kovkrak), Valle Pousa (63. Gerwien), Weidemeier (46. Pide), Domitz, Gerstner (88. Fadjinou)

Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135