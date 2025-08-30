Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den MSC Preussen mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 83 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Heyrothsberge – Preussen: Nachdem die SV Union Heyrothsberge an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Ihab El Zayat traf für den MSC Preussen in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tom Raue (20.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 20

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen musste dreimal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

21 Minuten nach der Pause konnte Raue (Heyrothsberge) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Gropius, Taube (68. Schmidt), Schäfer, Schulze (82. Hanke), Marth, Fritz (88. Sensenschmidt), Schlüter, Raue (68. Vogel), Kloska (90. Thorand), Wöhler

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Chebli (70. Rezai), Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Dervishaj, El Zayat, Al Mounif (70. Gjoci), Jibril, Jahjah (46. Kompaniiets), Preuss, Kulinich, Norenko

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83