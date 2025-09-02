Trotz des Triple-Gewinns ist Gianluigi Donnarumma bei Paris Saint-Germain in Ungnade gefallen. Jetzt zieht der italienische Torhüter die Konsequenzen und wechselt in die englische Premier League.

Manchester - Der italienische Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma wechselt vom französischen Fußball-Rekordmeister Paris Saint-Germain in die Premier League zu Manchester City. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre, wie die Engländer mitteilten. Laut Medienberichten soll der Club von Trainer Pep Guardiola eine Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro bezahlen.

„Ich komme in einen Kader voller Weltklasse-Talente und zu einer Mannschaft, die von einem der größten Trainer der Fußballgeschichte, Pep Guardiola, geleitet wird. Dies ist ein Verein, für den jeder Spieler der Welt gerne spielen würde“, äußerte Donnarumma.

Triple-Gewinner stand nicht mehr im Kader

Donnarumma war seit 2021 Stammtorhüter in Paris und hatte mit den Franzosen vergangene Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewonnen. Doch anschließend konnten sich Spieler und Verein nicht auf eine Verlängerung des bis 2026 laufenden Vertrags einigen.

Daraufhin holte PSG Lucas Chevalier von Ligakonkurrent Lille. Im Supercup gegen Tottenham stand Donnarumma nicht mal mehr im Kader, was als Signal für ein Ende seiner Zeit in Paris galt.

Diese zwei Spieler verlassen Manchester City

Zuvor hatten die Cityzens mitgeteilt, dass ihr bisheriger brasilianischer Stammtorwart Ederson zu Fenerbahçe Istanbul wechselt. Vor der Saison hatte Man City bereits Torwart James Trafford vom FC Burnley verpflichtet, der in allen drei Premier-League-Spielen in der Startelf stand und nun das Nachsehen hat. Denn der 22-Jährige dürfte nach der Ankunft Donnarummas nur noch die Nummer zwei im City-Tor sein.

Auch der ehemalige Dortmunder Manuel Akanji verlässt Manchester und wechselt zu Inter Mailand. Zunächst geht der 30 Jahre alte Abwehrspieler bis zum Saisonende per Leihe in die Serie A.