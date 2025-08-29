Der TSV Niederndodeleben errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott, Biermanski, Ferl, Dreiling (75. K. Husnik), Frank (84. Schädel), K. Husnik (67. Mai), Müller (46. Gottschalk), Ahlemann, Lüddeckens, Nötzold (77. Jebsen)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Klinzmann, Krüger (74. Bansemer), Wolde, Hartwig, Horn, Ngou, Nsangou, Bansemer (75. Kasper), Glage, Gröschner

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105