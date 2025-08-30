Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 83 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den MSC Preussen freuen.

Biederitz/MTU. Heyrothsberge – Preussen: Nachdem die SV Union Heyrothsberge an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Ihab El Zayat (MSC Preussen) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Raue den Ball ins Netz (20.).

Minute 20 SV Union Heyrothsberge und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen steckte dreimal Gelb ein. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Raue, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (66.). In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die Biederitzer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Wöhler, Raue (68. Vogel), Schlüter, Marth, Taube (68. Schmidt), Schäfer, Gropius, Fritz (88. Sensenschmidt), Schulze (82. Hanke), Kloska (90. Thorand)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Jibril, El Zayat, Al Mounif (70. Gjoci), Chebli (70. Rezai), Kulinich, Preuss, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Jahjah (46. Kompaniiets), Dervishaj, Norenko

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83