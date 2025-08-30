Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Coach Marcus Niemeier feierte ein deutliches Ergebnis über die SG Reußen mit einem 6:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. 6:1 (2:0) in Halle-Ammendorf: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Marcus Niemeier, der BSV Halle-Ammendorf II, am Samstag im Tor der Besucher aus Reußen untergebracht.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marcus Niemeier vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lennart Klein das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (39.). Die Hallenser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tobias Unger der Torschütze (43.).

Minute 43: BSV Halle-Ammendorf II führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marcus Niemeier im gegnerischen Tor. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nick Broda den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Reußen erlangte (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Thurm, Dabel (57. Geißler), Piven, Kanditt, Kirchbach (57. Walter), Klein, Ivanov (64. Beyer), Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Unger (59. Schmidt), Gehrke-Walther

SG Reußen: Harre – Schulz, Herrmann, Grobstich (63. Krüger), Benze, Schicha, Czaplicki, Broda, Drewlo (63. Förderreuther), Besser, Gewinner

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35