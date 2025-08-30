Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Begegnung von FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln endet mit Remis 0:0

Freyburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln. 253 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion Freyburg. Schiedsrichter Leon Gabriel Radtke (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Die Freyburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Kaiser, S. Alalo, Krumbholz, Schulz, Weise (58. Rosenberg), Pereira Nunes, Schied, Sambu, Großmann (80. Illig), Töpe

Sportring Mücheln: Mund – Meyer (67. Adamski), Kuhnert, Semmer, Jaskula (62. Marggraf), Maak, Bagehorn (71. Sell), Grosser, Sommerwerk, Hiersig (78. Kunze), Schubert (81. Scharf)

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253