Die Turbine Halle II errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 58 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Diego Canabate Kasparek traf für den Turbine Halle II in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Minute 24: Turbine Halle II baut Führung auf 2:0 aus

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Waldemar Ermolaev den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (24.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Kuske, Kasparek (80. Krziwanie), Leinhoß, Heldt (65. Titonis), Everding (75. Kallen), Otremba, Ermolaev, Braunschweig (85. Zahn), Kochmann (70. Thermann), Schulze

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Öder (80. Moradi), Troitzsch, Richter (57. Burmeister), Dinter, Grimm, Ranft, Aschenbach (46. Pfeifer), Wittmann

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58