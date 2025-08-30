Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV Friedersdorf ein 5:4 (3:2)-Heimsieg über den SV Blau-Rot Coswig.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Jean-Pascal Körner für Coswig traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Coswiger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Besnik Jefkay der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (12.).

1:1. Der SV Blau-Rot Coswig konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jean-Pascal Körner schoss und traf in Spielminute 13 zum zweiten Mal. Die Muldestauseer blieben ihnen auf den Fersen. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). Es wollte den Friedersdorfern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in der 89. Spielminute. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Walter, Seiring (79. Al-Suliman), Vereshchaka (73. Fischer), Hartmann, Mieth, Thiel, Jefkay, Stolzenhain (68. Mühlbauer), Rohde (62. Krasnokutskyi), Kowalski (85. Kökel)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, Guroll (56. Müller), Giese (75. Kanzenbach), Saage, Ziem, Warnecke, Körner (63. Kainz), Löwe, Seifert, Ziem (28. Weber)

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50