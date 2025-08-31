Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber JSG Mittelelbe vor 30 Zuschauern gegen den Möckeraner Turnverein mit einem souveränen 8:2 (3:1) durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Till Hensel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Timo Wendler (14.) erzielt wurde.

Dann konnte JSG einen weiteren Erfolg erzielen. Mika Maltritz schoss und traf in der 21. Minute. Der Möckeraner Turnverein hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Levi Herrmann traf in Minute 25. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Bennet Kunze traf in der 47. Minute, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Möckeraner legte nochmal vor. Ivan Chornobay traf in der 57. Minute. Jann Rudolph schoss und traf in Spielminute 64 noch einmal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Hensel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:2 zu festigen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSG Mittelelbe rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Müller (37. Kunze), Wendler (46. Endert), B. Tuchen, L. Schmidt, Rudolph, Hensel, P. Tuchen (46. Pasedag), Maltritz, Bösner (21. Fraaß), Grunewald

Möckeraner Turnverein: Bunde – Hanke (29. Schmied), Alshaman (29. Chornobay), Herrmann, Ott, Sidibe (58. Alalo), Kulms, Kharchenko, Otte, Paulo, Thunert

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30