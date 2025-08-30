Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:1 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Kräftemessen mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. Gleich sechsmal hat der BSV Halle-Ammendorf II am Samstag gegen die Gäste aus Reußen eingenetzt. 6:1 (2:0) für die Hallenser.

Lennart Klein (BSV Halle-Ammendorf II) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Tobias Unger der Torschütze (43.).

BSV Halle-Ammendorf II führt in Minute 43 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Nick Broda den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Reußen erlangte (88.). Die Hallenser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Dabel (57. Geißler), Unger (59. Schmidt), Ivanov (64. Beyer), Gehrke-Walther, Thurm, Klein, Kanditt, Kirchbach (57. Walter), Piven, Hertel (77. Gonzalez Sospedra)

SG Reußen: Harre – Czaplicki, Gewinner, Grobstich (63. Krüger), Herrmann, Broda, Schicha, Schulz, Benze, Besser, Drewlo (63. Förderreuther)

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35