Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 83 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen freuen.

Biederitz/MTU. Im Spiel zwischen Heyrothsberge und Preussen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Ihab El Zayat traf für den MSC Preussen in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Raue den Ball ins Netz (20.).

SV Union Heyrothsberge und MSC Preussen – 1:1 in Minute 20

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen kassierte dreimal Gelb. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Raue den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (66.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Kloska (90. Thorand), Gropius, Schulze (82. Hanke), Taube (68. Schmidt), Raue (68. Vogel), Fritz (88. Sensenschmidt), Schlüter, Schäfer, Marth, Wöhler

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Preuss, Norenko, Dervishaj, Jibril, Chebli (70. Rezai), Kulinich, Al Mounif (70. Gjoci), Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Jahjah (46. Kompaniiets), El Zayat

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83