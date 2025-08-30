Die Turbine Halle II erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 58 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Diego Canabate Kasparek (Turbine Halle II) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

2:0 Vorsprung für Turbine Halle II – 24. Minute

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Waldemar Ermolaev den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (24.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Ermolaev, Kuske, Braunschweig (85. Zahn), Everding (75. Kallen), Otremba, Leinhoß, Kochmann (70. Thermann), Kasparek (80. Krziwanie), Schulze, Heldt (65. Titonis)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Aschenbach (46. Pfeifer), Grimm, Wittmann, Öder (80. Moradi), Richter (57. Burmeister), Ranft, Troitzsch, Dinter

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58