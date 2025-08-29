Am Montag schließt das Transferfenster im deutschen Profifußball. Der Hallesche FC hat Bedarf im Mittelfeld. Sportchef Meyer erklärt den Stand der Dinge. Wer den Klub verlassen wird, wer zudem noch gehen könnte.

Kurz vor dem Deadline Day: Verstärkt sich der HFC noch einmal im Mittelfeld?

Halle/MZ - Beim Halleschen FC ist gerade alles rosarot. Vor dem Spiel beim Greifswalder FC an diesem Samstag (14 Uhr) steht der Fußball-Regionalligist mit fünf Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze. Trainer Robert Schröder hat personell die Qual der Wahl. Im Sturm oder der Abwehr blieben Spielern wie Jan Löhmannsröben oder Malek Fakhro zuletzt nur Jokerrollen. Eine Baustelle gibt es aber doch: das zentrale Mittelfeld.