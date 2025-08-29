Erstmals spielen in der kommenden Saison vier Klubs aus den neuen Bundesländern in der höchsten deutschen Spielklasse - darunter der MBC. Was ihre Ziele sind.

Der Aufschwung Ost kennt keine Grenzen und der Syntainics MBC ist mittendrin

Der MBC um Spencer Reaves (v.) und die Chemnitz Niners waren zuletzt die erfolgreichsten Ostklubs.

Weißenfels/MZ - Der Syntainics MBC hat es in dieser Woche durchaus bequem. Denn weit reisen muss die Mannschaft von Cheftrainer Marco Ramondino nicht. Am Mittwoch ging ein Testspiel beim Ligakonkurrenten Chemnitz mit 89:98 verloren. Am Sonnabend steht die nächste Vorbereitungspartie an, dann im thüringischen Jena beim heimischen Erstliga-Aufsteiger.