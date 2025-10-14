Beim FC Augsburg hat er einen Profivertrag, als Leihspieler in Halle ist Lucas Ehrlich noch nicht über die Reservistenrolle rausgekommen. Warum sich das jetzt ändern könnte und an welchem Traum der Angreifer festhält.

"Ich hoffe, der Knoten ist geplatzt": Legt Lucas Ehrlich beim HFC jetzt richtig los?

Halle/MZ - 2023 sendete der FC Augsburg ein Foto von Stefan Reuter, einst Weltmeister und damals Manager des Fußball-Bundesligisten, und Lucas Ehrlich hinaus in die Welt. Zu sehen: der branchenübliche Handschlag als Zeichen einer Vertragsunterschrift. Für vier Jahre hatte der Klub das damals 19 Jahre junge Sturmtalent an sich gebunden. Ehrlich, gebürtig aus Freiberg in Sachsen, sprach vom „Traum von der Bundesliga“.