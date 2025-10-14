Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war Katar noch als Gastgeber automatisch dabei. Nun sicherte sich das Land erstmals über die Qualifikation ein WM-Ticket.

Katar ist nach 2022 erneut bei einer WM dabei.

Al Rayyan - Katar hat sich als nächster Außenseiter ein Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gesichert. Der WM-Gastgeber von 2022 besiegte die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:1 (0:0) und schließt die Dreiergruppe damit als Erster ab. Boualem Khoukhi (49. Minute) und Pedro Miguel (74.) machten die Treffer für die Gastgeber, für die es nach der Heim-WM Ende 2022 die zweite Teilnahme an einer Weltmeisterschaft sein wird. Sultan Adil (90.+8) gelang spät nur noch der Anschlusstreffer für die Gäste.

Noch 24 Plätze für WM zu vergeben

Bislang haben sich schon 24 Mannschaften für die kommende Endrunde qualifiziert. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei.

Geschafft haben es in Asiens Ausscheidung Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Südkorea und Usbekistan.

Aus Afrika dabei sind bislang Algerien, Ägypten, Ghana, Marokko, Tunesien, Kap Verde und Südafrika.

Aus Südamerika kommen Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay.

In Ozeanien hat Neuseeland das Ticket gelöst.