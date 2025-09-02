weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Publikumsliebling Coco Gauff ist bei den US Open raus. Eine andere amerikanische Tennisspielerin hingegen trennen nur noch zwei Siege vom Titel. Jessica Pegula ist bisher unantastbar.

Von dpa 02.09.2025, 19:16
Jessica Pegula steht bei den US Open erneut im Halbfinale.
Jessica Pegula steht bei den US Open erneut im Halbfinale. Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

New York - Vorjahresfinalistin Jessica Pegula stärkt bei den US Open die Hoffnungen der amerikanischen Tennis-Fans auf eine nächste heimische Siegerin. Dank eines souveränen 6:3, 6:3 gegen die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Barbora Krejcikova aus Tschechien steht die Weltranglisten-Vierte in New York erneut im Halbfinale. Die 31-Jährige ist im gesamten Turnierverlauf noch ohne Satzverlust.

In der Vorschlussrunde könnte es nun zu einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels kommen, sollte sich die belarussische Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka in der deutschen Nacht zu Mittwoch gegen die Tschechin Marketa Vondrousova durchsetzen. 

Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova hat als zweite amerikanische Hoffnungsträgerin ebenfalls noch die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. 2023 hatte sich US-Publikumsliebling Coco Gauff, die sich diesmal im Achtelfinale verabschiedete, als Champion in die US-Open-Geschichte eingetragen.