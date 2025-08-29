Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der TSG Grün-Weiß Möser den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Freitag vom Spielfeld.

Möser/MTU. Siebenmal hat die TSG Grün-Weiß Möser am Freitag gegen die Gegner aus Wanzleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Burger.

Jannis Hübner (TSG Grün-Weiß Möser) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Hübner (19.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Max Luca Nord den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Burger gesichert. Die Burger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Kersten (46. Henning), Mäser (32. Gerbig), Gonsior, Drobysh, Rudolf (46. Thon), Thiele, Hübner (46. Schlaizer), Nord (86. Rogge), Kliemann, Helbig

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Fähse, Gawrosch, Haberland (66. Camin), Voigt, Robra (21. Kocaoglu), Baier, Schröder, Lanz (28. Schneider), Pluntke, Müller

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60