Eine Niederlage für den FSV Barleben 1911 e. V. besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Merseburg mit 2:3 (0:3).

Barleben/MTU. Am Samstag haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der VfB Merseburg ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:3).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Eric Steven Nicodemus das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Die Merseburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Danny Wagner der Torschütze (14.).

FSV Barleben 1911 e. V. hinkt 0:2 hinterher – 14. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Zander (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Barleber sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Laabs, Von Der Gönne (61. Klajdi), Jespersen (46. Lohse), M. Hauer, Röhl, Potyka (46. Schäfer), Priese (75. P. Hauer), Eichholz (16. Wasylyk), Gruner

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Berndt, Taubert, Frühauf (68. Hillemann), Knerler, Dähne (75. Erovic), Friedrich, Arndt, Nicodemus (68. Bierschenk), Wagner, Wagner

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94