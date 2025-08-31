Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 2:1 (1:1)-Triumph über den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Demir Mehmet Gümül (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (12.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Omnitz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und TSV Kickers 66 Gonnatal – 43. Minute

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Buchhorn, Yadlos (90. Franke), Eisler (90. Grübner), Roßner, Gümül (75. Heinze), Hetke, Fuhrmann, Reiber, Dietze

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Gaensewich (59. Hoffmann), Töpfer (79. Lenzewski), Stüber (67. Hagene), Paper, Ditscher, Goldberg, Siebenhüner (38. Franke), Säcker, Omnitz, Leich

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175