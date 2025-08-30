Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die Turbine Halle II vor 58 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Diego Canabate Kasparek (Turbine Halle II) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Turbine Halle II liegt in Minute 24 2:0 vorn

Bereits eine Spielminute darauf konnte Waldemar Ermolaev (Halle) den Ball über die Linie bringen (24.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Kochmann (70. Thermann), Leinhoß, Kuske, Kasparek (80. Krziwanie), Heldt (65. Titonis), Otremba, Ermolaev, Schulze, Everding (75. Kallen), Braunschweig (85. Zahn)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Ranft, Grimm, Dinter, Troitzsch, Aschenbach (46. Pfeifer), Wittmann, Richter (57. Burmeister), Öder (80. Moradi), Kleinert

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58