Thale/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV 1890 Westerhausen und dem SV Eintracht Emseloh hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Emseloh auf und entschieden das Match am Ende mit 1:4 (1:1) für sich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von André Dzial vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Pranav Girish Kale das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb (42.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Jihad Tarek Aljindo (43.) erzielt wurde.

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Stache, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (78.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Gomes Paranagua, Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Gönülcan (73. Brahmann), Eckert (54. Masaka), Kale, Stridde, Lehmann, Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes), Dantas Caldas, Masur

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Schüt (80. Heimur), Polívka, Mukhoid, Vrba (60. Petrai), Bozhok, Aljindo, Stache (83. Citaku), Cibulka, Shevtsov

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87