Ein 2:2 (2:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Möckeraner Turnverein und JSG Preussen Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Möckern/MTU. Am Sonntag haben sich der Möckeraner Turnverein und die JSG Preussen Magdeburg eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Florian Kulms traf für den Möckeraner Turnverein in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Möckeranerer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Ivan Chornobay der Torschütze (24.).

Möckeraner Turnverein führt mit 2:0 – 24. Minute

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Das rettende Tor für die JSG Preussen Magdeburg fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kittler den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das JSGer Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.). Die Möckeranerer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Kulms, Herrmann, Thunert, Ehret, Sidibe, Otte, Paulo, Alshaman (70. Alalo), Kollek, Chornobay

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Kittler, Nolte, Göricke, Heyer, Kopke (46. Klatt), Zellner (53. Ritter), Hahn, Wolf, (46. Tuchen), Haloum (67. Stodolka)

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25