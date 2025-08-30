Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (1:0) ging der FC Victoria Wittenberg von Coach Andreas Wappler aus dem Duell mit der SG 1919 Trebitz vom Platz.

Wittenberg/MTU. Die 41 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Trebitz mit 5:0 (1:0) deutlich.

Caleb Marcellus Dorn (FC Victoria Wittenberg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb (44.). Die Wittenberger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lucas Tann der Torschütze (50.).

FC Victoria Wittenberg führt in Minute 50 mit 2:0

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Wappler im gegnerischen Tor. Andreas Thöner traf in Minute 53 und Tann in Minute 58. Spielstand 4:0 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Benjamin Witt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (86.). In Spielminute 90 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SG 1919 Trebitz

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt, Hüller (46. Thöner), Huth, Witt, Tann (83. Rasche), Klanert (70. Ritter), Henska (76. J. Müller), M. Müller, Kießling, Dorn

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schneider (82. Schütz), Oberländer, Grobmann (69. Gröber), Födisch, Kirschke, Poenicke, Preuß, Kühne, Bilke, Krott

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (43.), 2:0 Lucas Tann (50.), 3:0 Andreas Thöner (53.), 4:0 Lucas Tann (58.), 5:0 Benjamin Witt (86.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Andreas Behling; Zuschauer: 41