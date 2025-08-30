Kein Punktgewinn für FSV Barleben 1911 e. V.: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:3) einen Misserfolg gegen den VfB Merseburg hinnehmen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Eric Steven Nicodemus für Merseburg traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Merseburger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Danny Wagner der Torschütze (14.).

Minute 14: FSV Barleben 1911 e. V. mit 0:2 im Rückstand

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Zander (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Laabs, Gruner, Zander, Von Der Gönne (61. Klajdi), Eichholz (16. Wasylyk), Jespersen (46. Lohse), Röhl, Priese (75. P. Hauer), M. Hauer, Potyka (46. Schäfer)

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Friedrich, Berndt, Wagner, Nicodemus (68. Bierschenk), Knerler, Wagner, Arndt, Frühauf (68. Hillemann), Dähne (75. Erovic), Taubert

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94