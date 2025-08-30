Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (1:0) ging der FC Victoria Wittenberg von Coach Andreas Wappler aus dem Duell mit der SG 1919 Trebitz vom Platz.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 41 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Trebitz durch.

Caleb Marcellus Dorn (FC Victoria Wittenberg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb (44.). Die Wittenberger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lucas Tann der Torschütze (50.).

50. Minute: FC Victoria Wittenberg baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Andreas Thöner traf in Minute 53 und Tann in Minute 58. Spielstand 4:0 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Benjamin Witt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (86.). In Spielminute 90 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SG 1919 Trebitz

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt, Witt, Dorn, Kießling, Tann (83. Rasche), Henska (76. J. Müller), Huth, M. Müller, Hüller (46. Thöner), Klanert (70. Ritter)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schneider (82. Schütz), Bilke, Grobmann (69. Gröber), Kühne, Preuß, Oberländer, Kirschke, Krott, Poenicke, Födisch

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (43.), 2:0 Lucas Tann (50.), 3:0 Andreas Thöner (53.), 4:0 Lucas Tann (58.), 5:0 Benjamin Witt (86.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Andreas Behling; Zuschauer: 41