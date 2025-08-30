Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem SV 1890 Westerhausen am Samstag nicht, als er sich vor 87 Fans mit 1:4 (1:1) gegen den SV Eintracht Emseloh geschlagen geben musste.

Thale/MTU. Die Partie zwischen dem SV 1890 Westerhausen und dem SV Eintracht Emseloh hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Emseloh auf und entschieden das Match am Ende mit 1:4 (1:1) für sich.

Pranav Girish Kale (SV 1890 Westerhausen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb (42.). Die Westerhausener konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jihad Tarek Aljindo der Torschütze (43.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Stache, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (78.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Stridde, Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Gomes Paranagua, Masur, Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes), Eckert (54. Masaka), Kale, Lehmann, Gönülcan (73. Brahmann), Dantas Caldas

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Mukhoid, Vrba (60. Petrai), Bozhok, Aljindo, Cibulka, Stache (83. Citaku), Polívka, Schüt (80. Heimur), Aljindo, Shevtsov

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87