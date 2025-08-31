Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber JSG Mittelelbe vor 30 Zuschauern gegen den Möckeraner Turnverein mit einem überlegenen 8:2 (3:1) durch.

Burg/MTU. Die JSG Mittelelbe und der Möckeraner Turnverein haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 8:2 (3:1).

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Timo Wendler der Torschütze (14.).

Dann konnte JSG einen weiteren Erfolg verbuchen. Mika Maltritz versenkte den Ball in Spielminute 21. Im Anschluss waren die zurückliegenden Möckeranerer dran: Levi Herrmann traf in Spielminute 25. Die JSG Mittelelbe ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Bennet Kunze schoss und traf in Spielminute 47, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Dann schafften es die Möckeranerer, die Dominanz der JSGer nochmal herauszufordern. Ivan Chornobay traf in Spielminute 57. Jann Rudolph traf in Spielminute 64 ein weiteres Mal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

25 Minuten nach der Pause konnte Hensel (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 8:2 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSG Mittelelbe rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Müller (37. Kunze), Grunewald, Bösner (21. Fraaß), P. Tuchen (46. Pasedag), B. Tuchen, Rudolph, Hensel, L. Schmidt, Wendler (46. Endert), Maltritz

Möckeraner Turnverein: Bunde – Sidibe (58. Alalo), Kulms, Hanke (29. Schmied), Paulo, Kharchenko, Ott, Otte, Herrmann, Alshaman (29. Chornobay), Thunert

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30