Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Dessau 05 und SG Rot-Weiß Thalheim am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Dessau-Roßlau/MTU. Der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Maurice May das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Niklas Mieth erzielt.

Minute 54 SV Dessau 05 gleichauf mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Dessau 05 steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Luca Finn Prielipp (Thalheim) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Thalheim erlangen (88.). Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Sparfeld, Mieth, Friebe, Schultz (54. Erdmann), Zoblofsky, Biriuk (54. Baumgart), Girke (54. Werthmann), Barabasch, Pälchen (70. Lübke), Pratsch (73. Schmitkamp)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Schinkel (77. Bakkush), May, Seniura, Schmökel, Sonco, Kuras, Kunyk, Moroz (90. Hoffmann), Wróblewski (52. Yaghobi)

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270