Für den Gastgeber Möckeraner Turnverein endete das Duell mit der JSG Preussen Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Möckern/MTU. Am Sonntag haben sich der Möckeraner Turnverein und die JSG Preussen Magdeburg eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Florian Kulms traf für den Möckeraner Turnverein in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Möckeranerer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Ivan Chornobay der Torschütze (24.).

24. Minute: Möckeraner Turnverein mit 2:0 Vorsprung

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Kittler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.). Die Möckeranerer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Paulo, Kollek, Otte, Ehret, Sidibe, Thunert, Alshaman (70. Alalo), Kulms, Chornobay, Herrmann

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Zellner (53. Ritter), Haloum (67. Stodolka), Kittler, Kopke (46. Klatt), Heyer, (46. Tuchen), Göricke, Nolte, Hahn, Wolf

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25