Fußball-Landesklasse 1: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber Burger BC 08 I vor 178 Zuschauern gegen den SV 51 Langenapel mit einem überlegenen 6:0 (3:0) durch.

Burg/MTU. Gleich sechsmal hat der Burger BC 08 I am Freitag gegen die Gäste aus Langenapel eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Burger.

Denis Neumann traf für den Burger BC 08 I in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Eddie Siebert den Ball ins Netz (23.).

Burger BC 08 I mit 2:0 vorne – Minute 23

Dann konnte Burg noch einen Erfolg verbuchen. Marc-Andre Jürgen schoss und traf in der 42. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege versenkte den Ball in Spielminute 74 per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Schon zwei Spielminuten später konnte Teege (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (76.). Mit 6:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Saage (59. Bartel), Jürgen, Thiede (59. Teege), Ulrich (46. Kersten), Neumann, Engel, Schlitte (59. Wegner), Siebert, Wehrmann (68. Rusche), Grisgraber

SV 51 Langenapel: Schmidt – Atah (58. Glaetzer), Bromann (46. Afanasew), Schulz (64. Stolz), Roese, Scheuner, Roloff (74. Hahn), Steding, Neuling (70. Scholze), Meyer, Peters

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178