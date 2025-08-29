Vanja Radic tritt beim Dessau-Roßlauer HV das Erbe von Uwe Jungandreas an. Wie der 40-Jährige seinen Weg aus Bosnien ins Trainergeschäft gemacht hat.

„Wenn die Bomben fielen, waren Ängste da“: Wie der Balkankrieg den DRHV-Trainer Vanja Radic geprägt hat

Vanja Radic hat jetzt beim Dessau-Roßlauer HV das Sagen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der kleine Vanja und seine Klassenkameraden wussten damals ja gar nicht, warum sie die Schule choreographiert verlassen mussten. „Die Lehrerin hat uns immer zu zweit und Hand in Hand aus dem Bunker geschickt, mit 20, 30 Metern Abstand zu den nächsten Beiden“, erzählt Vanja Radić. „Wir haben das nicht verstanden, fanden das eher ganz witzig.“