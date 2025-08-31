Für den Gastgeber SV Dessau 05 endete das Duell mit der SG Rot-Weiß Thalheim am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Maurice May (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (54.).

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Dessau 05 musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Luca Finn Prielipp, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erlangen (88.). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Girke (54. Werthmann), Sparfeld, Pälchen (70. Lübke), Biriuk (54. Baumgart), Zoblofsky, Pratsch (73. Schmitkamp), Barabasch, Schultz (54. Erdmann), Mieth, Friebe

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Seniura, Sonco, Wróblewski (52. Yaghobi), Prielipp, Moroz (90. Hoffmann), Schinkel (77. Bakkush), May, Kuras, Schmökel, Kunyk

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270