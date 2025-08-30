Ergebnis 2. Spieltag 0:0 – FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln spielen unentschieden
Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Freyburg/MTU. Im Jahnstadion Freyburg haben 253 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FC RSK Freyburg und dem Sportring Mücheln verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Freyburg
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 2
FC RSK Freyburg gleichauf mit Sportring Mücheln – 0:0
Die Freyburger haben sich somit Platz vier gesichert.
Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln
FC RSK Freyburg: Derbek – Pereira Nunes, Kaiser, Sambu, Schulz, Krumbholz, Weise (58. Rosenberg), Töpe, Schied, S. Alalo, Großmann (80. Illig)
Sportring Mücheln: Mund – Jaskula (62. Marggraf), Kuhnert, Bagehorn (71. Sell), Sommerwerk, Grosser, Meyer (67. Adamski), Semmer, Maak, Hiersig (78. Kunze), Schubert (81. Scharf)
; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253