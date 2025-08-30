Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Im Jahnstadion Freyburg haben 253 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FC RSK Freyburg und dem Sportring Mücheln verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Die Freyburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Pereira Nunes, Kaiser, Sambu, Schulz, Krumbholz, Weise (58. Rosenberg), Töpe, Schied, S. Alalo, Großmann (80. Illig)

Sportring Mücheln: Mund – Jaskula (62. Marggraf), Kuhnert, Bagehorn (71. Sell), Sommerwerk, Grosser, Meyer (67. Adamski), Semmer, Maak, Hiersig (78. Kunze), Schubert (81. Scharf)

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253