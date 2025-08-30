Der Turbine Halle II gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 58 Zuschauer waren live dabei.

Turbine Halle II siegt zu Hause mit 2:0 gegen SV Blau-Weiß Dölau II

Halle/MTU. Die 58 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän.

Diego Canabate Kasparek traf für den Turbine Halle II in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Turbine Halle II führt in Minute 24 mit 2:0

Nach wenigen Momenten gelang es Waldemar Ermolaev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (24.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Everding (75. Kallen), Leinhoß, Otremba, Kasparek (80. Krziwanie), Ermolaev, Heldt (65. Titonis), Kuske, Braunschweig (85. Zahn), Schulze, Kochmann (70. Thermann)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Ranft, Grimm, Troitzsch, Dinter, Öder (80. Moradi), Wittmann, Richter (57. Burmeister), Aschenbach (46. Pfeifer), Kleinert

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58