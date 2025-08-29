Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Eintra. Lüttchendorf am Freitag nicht, als er sich vor 324 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den MSV Eisleben verabschieden musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 324 Zuschauern hat sich das Team von Christian Bölke mit 1:3 (0:1) gegen Eisleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Yan Shtyrbu das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (45.). In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 59 wurde ein weiteres Tor durch Jannik Twardy erzielt.

SV Eintra. Lüttchendorf liegt 0:2 im Rückstand – Minute 59

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte noch einmal Gelb ein. Es sah nicht gut aus für Lüttchendorf. Aber dann musste der MSV Eisleben auch mal einstecken. Torwart Lennart Friedrich Isensee konnte den Ball von Martin Fiebiger nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yusef OBEID wurde für Alexander Gründler eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Edgar Samalius für Robert Roos und Oleksandr Bobeliuk für Tom Christian Seidemann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem MSV Eisleben noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Christian Seidemann den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert. Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – MSV Eisleben

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Gründler (76. Obeid), Schlegel, Horlbog, Kalalib Alshabi (90. Gerlach), Kolle (64. Hajdarpasic), Schulze, Fiebiger, Siebald, Stoye

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Eckstein, Blankenburg, Beese (64. Schotte), Müller (46. Dimespyra), Samalius (78. Roos), Shtyrbu, Teske (64. Zeugner), Damm, Bobeliuk (84. Seidemann)

Tore: 0:1 Yan Shtyrbu (24.), 0:2 Jannik Twardy (59.), 1:2 Martin Fiebiger (72.), 1:3 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Franz Deutschbein; Zuschauer: 324