Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln mit einem torlosen 0:0 (0:0). 253 Zuschauer waren im Jahnstadion Freyburg live dabei. Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

0:0 im Duell zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln –

Der FC RSK Freyburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – S. Alalo, Sambu, Schied, Krumbholz, Schulz, Kaiser, Pereira Nunes, Großmann (80. Illig), Töpe, Weise (58. Rosenberg)

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Semmer, Jaskula (62. Marggraf), Sommerwerk, Hiersig (78. Kunze), Kuhnert, Grosser, Bagehorn (71. Sell), Schubert (81. Scharf), Meyer (67. Adamski)

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253