Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Marcus Niemeier und sein Team BSV Halle-Ammendorf II gegen die SG Reußen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Samstag dem Rivalen aus Reußen ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Lennart Klein (BSV Halle-Ammendorf II) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Tobias Unger der Torschütze (43.).

Minute 43: BSV Halle-Ammendorf II führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nick Broda den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Reußen erlangte (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Piven, Gehrke-Walther, Thurm, Klein, Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Kirchbach (57. Walter), Kanditt, Ivanov (64. Beyer), Dabel (57. Geißler), Unger (59. Schmidt)

SG Reußen: Harre – Besser, Grobstich (63. Krüger), Drewlo (63. Förderreuther), Herrmann, Schicha, Benze, Schulz, Czaplicki, Broda, Gewinner

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35